Messaggero Veneto: Scambio Bocalon-Monachello: Pordenone e Venezia verso il sì

Il punto sul mercato del Pordenone sulle pagine del Messaggero Veneto:

Riccardo Bocalon (classe 1989) a Pordenone, Gaetano Monachello (’94) a Venezia: sembra più che a buon punto lo scambio tra i due club con protagonisti gli attaccanti, entrambi bisognosi di cambiare aria per cercare di chiudere alla grande la propria stagione. I calciatori giungerebbero nelle rispettive destinazioni in prestito con diritto di riscatto a giugno: i lagunari, a quanto pare, avrebbero voluto vendere Bocalon a titolo definitivo (ha un contratto sino a giugno 2022) ma i ramarri, da questo punto di vista, non ci sentono. Sempre più difficile, invece, l’arrivo al De Marchi di Stefano Moreo, inizialmente l’obiettivo numero uno: l’Empoli fa scudo, non si vuole privare facilmente di un calciatore ingaggiato soltanto la scorsa estate.NECESSITÁLo scambio tra i due club è uscito in seguito a un’esigenza comune. Entrambe le società vogliono cambiare qualcosa in attacco. Soprattutto il Pordenone, che da Monachello si aspettava di più dal punto di vista realizzativo. Il Venezia, dal canto suo, ha il problema del gol: solo 18 reti segnate sinora. Il siciliano, sulla carta, non sembra essere l’uomo giusto per risolverle questa lacuna, coi ramarri non ha mai bucato la porta, tuttavia respirare un’altra aria gli può fare bene per ritrovare quella via del gol che, soprattutto ad Ascoli, imboccava con facilità (7 centri in 21 presenze). Bocalon arriverebbe a Pordenone per giocare come seconda punta: lotterebbe per una maglia con Ciurria (che molto probabilmente non sarà disponibile a Frosinone). (…)