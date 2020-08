MV: “Vogliamo ripartire con Tesser sta a lui decidere cosa vuole fare”

L’intervista del Messaggero al responsabile dell’area tecnica neroverde, tra bilanci e programmi per il prossimo anno:

La volontà della società è chiara: si punta a ripartire con Attilio Tesser in panchina. «Ora sta a lui», ha detto il responsabile dell’area tecnica Matteo Lovisa, che ha inoltre aggiunto che il nodo allenatore sarà sciolto entro il fine settimana. Dopodiché sarà la volta dei giocatori. «Sicuramente – ha sottolineato il dirigente – allestiremo una rosa per disputare un campionato dignitoso». La volontà è di trattenere Tesser, il cui contratto va però in scadenza.«È chiaro che se vogliamo continuare assieme bisogna ragionare in ottica biennale: se così sarà, allungheremo di un’altra stagione il vincolo. La nostra idea è quella di non cambiare. Circolavano voci di nuovi tecnici in neroverde? Alcuni si sono proposti e penso sia normale, siamo un club ambito. Non abbiamo dubbi però su Tesser, un professionista molto bravo, che ha sempre ottenuto risultati. Ora sta a lui: ci siamo dati qualche giorno per riflettere sul da farsi».