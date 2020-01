Oggi il Pordenone inizia a preparare la sfida con il Pescara

Testa al Pescara. Il Pordenone oggi inizia a preparare il match di sabato al Friuli (inizio alle 15). Come riporta il Messaggero Veneto, Tesser potrà contare nuovamente su Almici, rientrato dalla squalifica, mentre deve rinunciare ancora a Ciurria.

L’attaccante, infortunatosi alla coscia contro la Cremonese il 29 dicembre, non ha recuperato: dovrebbe essere disponibile per la gara contro lo Spezia. Per quanto concerne la settimana neroverde, oggi la squadra sosterrà una seduta alle 14.45, mentre domani saranno due gli allenamenti (10.30 e 14.45). Mercoledì, ultima seduta a porte aperte, alle 10.45, prima degli allenamenti di giovedì e venerdì, entrambi alle 10.30.