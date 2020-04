Pordenone, Casa Neroverde: videochat con calciatori e tifosi

“Cari tifosi, ci vediamo presto. Davvero”.Non di persona chiaramente, ma “live” sul web con l’iniziativa. Sabato alle 11:00 tre calciatori risponderanno alle domande dei propri sostenitori: capitan, il centrocampistae un terzo che decideranno gli stessi tifosi. Un’iniziativa, per poterla realizzare al meglio, a numero chiuso (80 partecipanti): i tifosi dovranno prenotarsi inviando una mail – tassativamente giovedì 16 aprile, dalle ore 10 alle 18 – a ufficiostampa@pordenonecalcio.com indicando il proprio nominativo, la propria domanda e il terzo calciatore che vorrebbero “intervistare”. La partecipazione sarà confermata, sempre via mail, dando priorità agli abbonati. Una seconda mail conterrà invece le coordinate per partecipare alla diretta, che sarà realizzata tramite un programma di videoconferenze.