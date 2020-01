Pordenone, come vice De Agostini piace Ranieri

Il ds del Pordenone, Matteo Lovisa, lavora per migliorare la rosa a disposizione di Tesser, concentrandosi su due pedine: un attaccante, da prendere sicuramente, e un terzino sinistro, se matureranno le condizioni.

Come riporta il Messaggero Veneto, il club neroverde avrebbe individuato in Luca Ranieri, 20 anni di proprietà della Fiorentina, il possibile vice di De Agostini: per il momento si tratta di un’indiscrezione, rafforzata dai buoni rapporti tra le due società.

Dopo aver disputato il Mondiale Under 20 da protagonista con la maglia azzurra, Ranieri in questa stagione ha collezionato tre presenze in Serie A. In B ha già giocato, nello scorso campionato, totalizzando 29 presenze con la maglia del Foggia.