Pordenone, dal 5 maggio allenamenti individuali al De Marchi

Il comunicato della società:

Alla luce della circolare del Ministero degli Interni di domenica 3 maggio, che prevede la possibilità per gli atleti di allenarsi in forma individuale nel rispetto delle norme di distanziamento sociale nei propri centri sportivi, il Pordenone Calcio comunica che da martedì 5 maggio ai calciatori della Prima Squadra sarà data facoltà di utilizzare i campi del Centro Sportivo Bruno De Marchi per svolgere attività motoria a carattere individuale.

L’attività si svolgerà rigorosamente a porte chiuse e non saranno operativi le altre strutture del Centro e i servizi collegati. Sarà messo a disposizione esclusivamente il presidio tecnico-sanitario strettamente necessario a salvaguardare la sicurezza degli atleti e degli ambienti.