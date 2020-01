Tutti su Luca Ranieri. Il talentuoso difensore ventenne della Fiorentina, protagonista al Mondiale Under 20 della scorsa estate con l’Italia, sembra avere molti estimatori. Oltre al Pordenone, che lo vorrebbe come vice De Agostini, secondo Alfredopedulla.com su di lui ci sarebbero anche Empoli, Pescara e Cremonese, col primo club in vantaggio sugli altri.

Fonte Alfredopedulla.com