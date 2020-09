Il Pordenone accelera per Davide Diaw, attaccante del Cittadella, su cui anche l’Udinese aveva messo gli occhi. Oggi potrebbe andare in scena il vertice decisivo per portare in neroverde il classe ‘92. Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che per Diaw sarebbe pronto un contratto per i prossimi quattro anni.