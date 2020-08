Pordenone in ritiro a Tarvisio dal 2 al 13 settembre

Tarvisio sarà la sede del ritiro estivo del Pordenone Calcio che si terrà dal 2 al 13 settembre. Calciatori e staff tecnico alloggeranno all’hotel Spartiacque e svolgeranno le sedute di allenamento al Polisportivo Comunale ‘Maurizio Siega’.

Il presidente neroverde Mauro Lovisa ha così commentato la scelta: “In questi mesi avevamo ricevuto diverse proposte da fuori regione, ma riteniamo fondamentale dare visibilità e valorizzare, per quanto nelle nostre possibilità con l’attività della Prima squadra e non solo, le località della nostra bellissima regione. Il legame con il territorio che è uno dei cardini del nostro progetto sportivo e sociale. Ringraziamo il sindaco di Tarvisio per la disponibilità e la collaborazione che ci ha da subito manifestato”.