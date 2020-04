Pordenone: incontri virtuali con istruttori, preparatori e Mister Tesser

Non si ferma WEPN, il Progetto affiliazioni del Pordenone Calcio. Il Settore giovanile neroverde ha creato WEPN Lab per la formazione a distanza. Si tratta di un ricco e variegato contenitore di interventi dei propri istruttori e preparatori condiviso con i colleghi delle 31 affiliate tramite Youtube. Focus l’attività della Scuola Calcio e, visto il periodo, su come “allenarsi” non potendosi allenare.

Il confronto con le affiliate è anche interattivo e si arricchisce per questo di periodici appuntamenti in videoconferenza. Nei giorni scorsi si è tenuto un primo meeting dei preparatori dei portieri, mentre lunedì ci sarà un relatore proprio d’eccezione: mister Attilio Tesser risponderà alle domande tecnici e dirigenti delle società aderenti al progetto. Titolo dell’incontro “Dal Settore giovanile alla Prima squadra”.