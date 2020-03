Pordenone-Juve Stabia affidata a Illuzzi

Pordenone-Juve Stabia, match valido per la 27a giornata di Serie B in programma alle 21 di domani al Friuli, sarà arbitrato da Lorenzo Illuzzi. Il 36enne fischietto della sezione di Molfetta sarà coadiuvato dagli assistenti Marchi e Lombardo, mentre il quarto uomo sarà Sozza.

Illuzzi in questa stagione ha diretto dieci gare in Serie B: 50 le ammonizioni, 3 le espulsioni e 4 i rigori decretati. Complessivamente, l’arbitro pugliese ha diretto due volte sia il Pordenone che la Juve Stabia (per entrambe le squadre un successo e un pari). In particolare, in questo campionato Illuzzi ha arbitrato Pordenone-Cittadella (0-0).