Pordenone, Lovisa indignato dopo l’arbitraggio col Frosinone

Poche parole ma molto eloquenti sullo stato ‘animo in casa Pordenone dopo lo “scippo” di Frosinone. Furioso il presidente Lovisa come riporta Il Gazzettino: «Sono indignato, il rigore subito è inesistente. Nessuno ha toccato il giocatore del Frosinone. C’era anche un rigore per noi. Ho già pagato a Parma due anni fa, che non succeda un’altra cosa del genere. Tiro giù i vertici del calcio italiano. È uno scandalo, il Frosinone non avrebbe mai fatto un gol. Sono indignato, è una vergogna. Questo arbitro non deve più arbitrare».