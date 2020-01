Pordenone, Lovisa Jr: La squadra non fa altro che riflettere le qualità del suo allenatore

Matteo Lovisa, direttore sportivo del Pordenone, è stato ospite della redazione del Messaggero Veneto e il discorso è mio a partire da una rosa che non va troppo toccata: «Assolutamente sì. Per quanto riguarda l’operazione Ranieri con la Fiorentina sono ottimista, si tratta di un giocatore che per età e caratteristiche rientra nella nostra filosofia. Moreno? Questa è una operazione che dipende più dall’Empoli che da noi, quella toscana è una squadra appena scesa dalla A con parametri importanti. Intanto per la prossima stagione abbiamo preso Adam Chrzanowsky, nazionale polacco classe ’99».

Poi una curiosità su tessere scelto proprio da Lovisa Jr: «Si, perché il Pordenone era reduce da stagioni in cui aveva fatto bene, ma tra fare bene e vincere c’è una grande differenza e noi avevamo bisogno di un tecnico vincente come Attilio. La squadra non fa altro che riflettere le qualità del suo allenatore. Tesser a volte viene scambiato per allenatore di poco carattere perché non urla, ma non serve togliersi la giacca o il cappotto e sbatterli a terra per farsi sentire dei propri giocatori».

Sempre sul mercato De Gregorio è molto cercato: «Ma a gennaio non si muoverà da Pordenone. E lo stesso discorso vale per Pobega. Lo considero un giocatore che più salirà di categoria e meglio farà. Lo scorso anno a Terni, di fronte a 10 mila tifosi che fischiavano, lui era quello che giocava con più tranquillità e personalità».