Pordenone , Lovisa: Oggi siamo in purgatorio ed è già un bel risultato, ma non ci basta

Mauro Lovisa non si nasconde. Il suo Pordenone è secondo in Serie B, chi segue queste pagine sa che avevamo prospettato i Ramarri come sorpresa del campionato, ma nemmeno i più ottimisti probabilmente si sarebbero aspettai questa classifica. “Oggi siamo in purgatorio ed è già un bel risultato, ma non ci basta: vogliamo andare ancora più su a vedere come si sta in paradiso“, , afferma il presidente al Gazzettino.”Il percorso che abbiamo fatto e i risultati che abbiamo ottenuto nella prima parte di campionato spiega un ritrovato re Mauro ci ha posto al centro dell’attenzione e sento un nuovo calore intorno alla squadra e alla società. Si stanno avvicinando anche coloro che inizialmente erano piuttosto scettici nei nostri confronti. In verità rivela in Inghilterra c’è qualcuno che ha creduto in noi sin dall’inizio. Un anonimo frequentatore di siti specializzati ha scommesso che il Pordenone avrebbe chiuso la stagione fra le prime tre classificate, mentre dagli esperti eravamo pronosticati al diciannovesimo posto su venti partecipanti. Se manterremo la posizione attuale faremo la sua fortuna. In ogni caso preannuncia Lovisa farò di tutto per conoscerlo. Noi in società abbiamo sempre creduto nella possibilità che la squadra guidata magistralmente da Tesser in serie C potesse fare bene anche nella nuova categoria. Mio figlio Matteo mi aveva detto già in precampionato: con questi ragazzi e questo tecnico agguanteremo i playoff. Al momento siamo anche oltre le più rosee previsioni perché il secondo posto vale la promozione diretta in serie A».

Sul mercato aggiunge che “faremo un paio di movimenti giusti tranquillizza Lovisa per consentirci di arrivare dove vogliamo. Cerchiamo giocatori adatti agli schemi di Tesser che sappiano calarsi nella nostra mentalità. Sarà un’operazione meno complicata di quelle passate, perché Pordenone è una piazza ambita“.

Infine la questione stadio: “Più cresce la nostra visibilità più interesse c’è. Si sono avvicinati in tanti. La scorsa settimana ho rifiutato proposte da gente non gradita dai miei soci. Ora stiamo discutendo con alcuni imprenditori veneti“.