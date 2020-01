Pordenone, Matteo Lovisa: “Qualche rinforzo arriverà”

Il Pordenone ha chiuso il 2019 con un secondo posto storico in Serie B. Ma è presto per i sogni, bene tenere i piedi per terra e giocare gara per gara per ottenere per prima cosa la salvezza, poi…a fare il punto della situazione è Lovisa Jr, direttore sportivo dei Neroverdi che parte dai rinforzi in arrivo: «qualcuno arriverà sicuramente – conferma al Messaggero Veneto -. Ma dovrà avere le caratteristiche che si sposano col nostro modo di giocare e dovrà avere l’umiltà di accettare di restare ogni tanto in panchina, qualora Strizzolo e Ciurria dovessero andare forte come dimostrato nel corso del girone d’andata. Ci hanno proposto Falcinelli del Perugia, Moncini della Spal e Moreo dell’Empoli: tutti ottimi attaccanti. Vedremo cosa fare. Al momento siamo solo all’inizio, il mercato è appena partito. A mio avviso la situazione sarà più chiara verso la metà di gennaio».

Su bomber Strizzolo nessun dubbio: «Luca è e rimarrà anche al termine del mercato il numero 9 titolare del Pordenone. Non lo cambio con nessun altro centravanti di categoria. Siamo contenti di lui, ha dato tanto alla squadra e ha segnato sette gol: ci auguriamo possa andare in doppia cifra».

Il bilancio infine non può che essere ottimo: «È andato tutto per il verso giusto: 34 punti sono un ottimo bottino. Ne mancano ancora 11-12 per la salvezza. In generale possiamo affrontare con più tranquillità l’annata e la finestra di mercato. Prima di tutto bisogna mantenere la categoria: non è scontato. Bisogna fare punti a cominciare da Frosinone, alla prima sfida del girone di ritorno. A mio avviso gennaio e febbraio saranno decisivi nello sviluppo del campionato».