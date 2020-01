Pordenone, Matteo Lovisa: “Ranieri è forte e ci piace”

“E’ un giocatore forte e ci piace”: così il ds Matteo Lovisa ha confermato al Messaggero Veneto l’interessamento del Pordenone per Luca Ranieri, 20enne difensore della Fiorentina che, nei piani del club, dovrebbe rivestire il ruolo di vice De Agostini. Ingaggiare Ranieri, però, non sarà semplice.

“E’ difficile che scenda di categoria, ma vediamo”, ha riferito Lovisa jr al quotidiano. Quello di terzino sinistro è uno dei due ruoli che la società del presidente Mauro Lovisa vuole rinforzare: per questo se Ranieri non dovesse arrivare in Friuli è probabile che il Pordenone guardi altrove.

La priorità nel mercato di gennaio però rimane l’attaccante. Difficile arrivare a Tutino del Verona, visto l’ingaggio elevato, impossibile chiudere con Moncini della Spal, che sta per firmare col Benevento.