Pordenone, oggi la ripresa degli allenamenti

Vacanze finite, si riprende a sudare. Il Pordenone si ritrova alle 10.30 di oggi al centro De Marchi: doppia seduta, quella odierna, visto che la squadra di Tesser lavorerà anche a partire dalle 14.45. Identico il programma per domani, mentre giovedì è in programma un unico allenamento, alle 14.45; alle 14.30 di venerdì, amichevole con la Primavera di Paolo Favaretto. Il prossimo impegno è rappresentato dalla prima giornata di ritorno: alle 21 di venerdì 17 gennaio i ramarri saranno di scena a Frosinone.

Come riporta il Messaggero Veneto, intanto, la società lavora per puntellare la rosa. Il nome forte per l’attacco è quello di Moreo, 26enne in forza all’Empoli: potrebbe essere lui a sostituire Monachello, dato in partenza. Per il ruolo di vice De Agostini, infine, si punta ancora sul ventenne Luca Ranieri della Fiorentina.