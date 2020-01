Pordenone, oggi l’ufficializzazione di Chrzanowski

Dopo Riccardo Boccalon, ecco Adam Chrzanowski. Come riporta il Messaggero Veneto, il Pordenone oggi ufficializzerà l’acquisto del difensore polacco classe 1999 in scadenza di contratto con il Lechia Danzica, club di Ekstraklasa.

Chrzanowski, che ieri ha sostenuto le visite mediche e assistito all’allenamento della sua futura squadra, approderà in neroverde a luglio. E’ il secondo affare sull’asse Pordenone-Polonia: in estate il club friulano aveva acquistato dall’Escola Varsavia il portiere Jan Jurczak (2001), tornato in patria a fine 2019.