Pordenone-Pescara, match valevole per il secondo turno di ritorno di serie B in programma alle 15 di sabato al Friuli, sarà diretto da Juan Luca Sacchi. Il 35enne fischietto di Macerata sarà coadiuvato dagli assistenti Palermo e Grossi, mentre il quarto uomo sarà Carrione.

Sacchi, sette presenze in serie B in questa stagione, ha diretto una volta il Pordenone, che venne sconfitto. Più favorevole il bilancio per il Pescara: 6 gare, con 4 successi, un pareggio e un ko.