Pordenone – Pescara: le probabili formazioni

Pordenone ( 4 – 3 – 1 – 2 ) Di Gregorio tra i pali; Almici, Camporese, Barison e De Agostini in difesa; Burrai in cabina di regia; Gavazzi e Pobega mezze ali; l’ex Chiaretti tra le linee alle spalle di Strizzolo e Bocalon ( Candellone ). All. Attilio Tesser

A disposizione : Bindi, Passador, Bassoli, Semenzato, Stefani, Vogliacco, Mazzocco, Misuraca, Pasa, Zammarini, Candellone ( Bocalon ). Indisponibili : Zanon e Ciurria

Pescara ( 3 – 5 – 2 ) Fiorillo tra i pali; Bettella, Drudi e Scognamiglio trio di centrali di difesa; Zappa e Masciangelo sulle fasce; Memushaj, Palmiero e Machin nel cuore del reparto nevralgico; davanti, Galano a ridosso di Maniero. All. Nicola Legrottaglie

A disposizione : Kastrati, Farelli, Ciofani, Del Grosso, Crecco, Bruno, Melegoni, Borrelli, Bocic

Indisponibili : Di Grazia, Busellato, Kastanos, Balzano, Campagnaro, Chochev, Tumminello