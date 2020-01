Pordenone: Qualche ballottaggio per Tesser in vista del Pescara

Il Pordenone si appresta a sfidare all’Adriatico il Pescara. Per mister Tesser la buona arriva da Luca Strizzolo che ci sarà. Non ci sarà invece Ciurria (che ha lavorato ancora a parte), così accanto al bomber friulano c’è un ballottaggio tra Candellone e il nuovo arrivo Bocalon (favorito).

In difesa altro ballottaggio in vista tra Almici e Semenzato come terzini mentre in mezzo se la giocano Chiaretti e Gavazzi. Per il resto dovrebbe essere confermata la stessa formazione vista col Frosinone.

I NUMERI DEI RAMARRI