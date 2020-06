Pordenone cerca casa, si complica l’idea ‘Nereo Rocco’ di Trieste

Il presidente del Pordenone Lovisa lunedì incontrerà l’amministrazione comunale di Trieste per sondare la possibilità di giocare al Rocco, dopo la recente volontà espressa dall’Udinese di non concedere il Friuli ai neroverdi per le partite ravvicinate alle date dei bianconeri

Il sindaco Di Piazza e l’assessore comunale ai grandi eventi Rossi sembrerebbero favorevoli ad accettare la proposta mentre l’assessore allo sport Giorgi, con un post sui social spiega i motivi per cui è restio a concedere l’uso dell’impianto al Pordenone, non da ultimo quello della “appartenenza esclusiva della struttura ai tifosi rossoalabardati”.

Lovisa a questo punto avrebbe chiesto aiuto al presidente della Regione Fedriga per risolvere politicamente la questione che potrebbe mettere in difficoltà una società proiettata verso la massima serie.

FONTE TGR FVG