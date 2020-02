Pordenone, Tesser: “Abbiamo concesso pochissimo, ma non abbiamo concretizzato”

Le parole del Mister al termine del match con il Benevento:

“Abbiamo avuto delle belle occasioni, prima e dopo i gol del Benevento. Abbiamo concesso pochissimo, ma non abbiamo concretizzato e abbiamo subito un gran gol da parte di Viola.”

“Il Benevento è sicuramente stato più pericoloso nella ripresa quando ci siamo scoperti per cercare il pareggio. C’è grande dispiacere perché penso che ci potesse stare tranquillamente il pareggio contro una squadra importantissima e di grande mentalità.”

“Siamo stati secondi in campionato per gran parte del girone d’andata, solo ora abbiamo un piccolo momento negativo. Abbiamo un grande gruppo, dobbiamo riuscire a invertire il trend delle ultime gare e raggiungere al più presto la salvezza.”

“Le scelte di formazione sono dovute al bisogno di far riposare alcuni giocatori chiave che hanno giocato praticamente sempre dallo scorso campionato di Serie C, oltre alle consuete rotazioni settimanali. Per questo ho cambiato un po’ di più del solito.”

“Tremolada è arrivato da poco e ha giocato poco in stagione. Sta ritrovando la condizione, ed è questo il motivo per cui è stato sostituito sia oggi che contro il Livorno.”