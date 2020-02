Pordenone, Tesser: “Abbiamo consegnato la partita al Chievo”

Le parole del mister neroverde al termine della sfida contro il Chievo:

“La zona playout si è avvicinata, ma infatti abbiamo sempre parlato esclusivamente di salvezza, ed è lì che dobbiamo arrivare. So che possiamo tornare a essere quelli del girone d’andata, 20 partite positive non arrivano per caso.

Tremolada è arrivato indietro di condizione. Dobbiamo farlo arrivare al top, è un giocatore con qualità importantissime. Oggi ha fatto fatica, come tutta la squadra.

Purtroppo ci portiamo dentro il fardello di un momento un po’ così. Abbiamo consegnato l’inizio della partita al Chievo e non siamo riusciti a reagire, soprattutto nei primi 25 minuti.”

Questa l’analisi del Presidente Lovisa:

“Non sono preoccupato, abbiamo sempre detto che dobbiamo guardarci alle spalle. Come società dobbiamo compattarci e stringerci attorno alla squadra, è il momento più delicato dopo tanti mesi di soddisfazioni.

Ho detto alla squadra che devono essere più compatti. Da questa situazione si può uscire solo con il lavoro, ci serve un risultato positivo per dare una nuova svolta e compattarsi.

Siamo esattamente in linea con i nostri obiettivi, adesso pensiamo a ripartire con lo spirito battagliero che ci ha contraddistinto per tutto il 2019. Non dobbiamo creare tensioni, peggiorerebbero solo la situazione.”