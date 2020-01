Pordenone, Tesser alla Guidolin: Prima la salvezza

Il Pordenone inizia a pensare alla ripresa del campionato che lo vedrà protagonista anche in questo 2020 con gennaio mese che forse potrebbe essere decisivo. Lo conferma anche mister Tesser che per primo obiettivo pretende «la salvezza – dice l’allenatore come riportato dal Messaggero Veneto -. Una volta raggiunta quella, si può iniziare a sognare, senza però creare false aspettative, seguendo i giusti step e con umiltà».

«Dobbiamo far finta di niente, è solo cambiato un numero – continua spiegando il suo pensiero in stile Guidolin -: serve continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto. L’inizio sarà tosto, perché il girone di ritorno è sempre difficile, i punti pesano di più e il mercato è una variabile che può incidere. Ripeto, nella nostra testa c’è sempre la volontà di allenarci duramente per raggiungere il prima possibile la salvezza. Ora sarà una bella volata: verranno completati due terzi di campionato e si inizieranno a capire molte cose. A mio avviso sarà importante essere continui, mantenendo sempre alta la tensione e ragionando come abbiamo fatto sinora: affrontando una gara alla volta».

Infine il mercato: «Si occupa la società, con cui mi sono confrontato. Ciurria? Mi auguro recuperi velocemente».