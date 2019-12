Pordenone, Tesser: “Arriviamo intanto ai 45 punti, poi vedremo…”

Le parole del tecnico neroverde al termine della vittoria sulla Cremonese:

“Sapevamo che avremo sofferto contro una squadra importante e di grande qualità. C’era anche un po’ di fatica, un po’ di tensione dopo l’ultima sconfitta, ma abbiamo cercato di guardare oltre. Abbiamo sempre tenuto duro: hanno avuto una grande occasione all’inizio, poi non abbiamo rischiato fino alla fine. Loro sono stati costanti ma non pericolosi, è stata una partita sporca. Abbiamo giocato 3 partite in 7 giorni, loro erano più brillanti perché non hanno giocato contro lo Spezia”.

“Il 2019 è stato un anno eccezionale – continua il mister neroverde -: vittoria del campionato, secondi in classifica in Serie B… sono risultati che arrivano col lavoro, con la voglia e con il sacrificio. Tutte qualità che questi ragazzi dimostrano ogni giorno. L’unico modo in cui possiamo continuare così è continuando a lavorare. L’obiettivo è la salvezza, pensiamo a vincere partita dopo partita come abbiamo fatto finora. Intanto arriviamo a 45 punti, poi vediamo cosa succede”.