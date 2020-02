Pordenone, Tesser deve scegliere l’attacco per fare male al Livorno

Mentre diventa sempre più probabile l’utilizzo dal 1′ del fantasista Tremolada, arrivato dal Brescia l’ultimo giorno di mercato, il tecnico del Pordenone Tesser deve scegliere l’attacco in vista della sfida di sabato (alle 15) al Friuli contro il Livorno.

Come riporta il Messaggero Veneto, l’allenatore neroverde sta studiano diverse soluzioni. Tra queste, l’impiego del tandem Strizzolo-Ciurria e quello di Bocalon assieme al “Fante”. Se, come sembra, sulla trequarti giocherà Tremolada, Gavazzi e Misuraca dovrebbero affiancare Burrai a centrocampo (Pobega è squalificato).

In porta confermato Di Gregorio, mentre per il ruolo di terzino destro Vogliacco appare in vantaggio su Almici, allo stesso modo in cui De Agostini dovrebbe venir preferito a Gasbarro, arrivato, come Tremolada, l’ultimo giorno di mercato dal Livorno. I centrali, infine, saranno Camporese e Barison.