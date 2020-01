Pordenone, Tesser in attacco prova la coppia Chiaretti-Strizzolo

Prove tattiche anti Frosinone. Come riporta il Messaggero Veneto, nella seduta di ieri il tecnico del Pordenone Tesser ha mescolato un pò le carte, come spesso fa a metà settimana. Così Chiaretti è stato impiegato come partner d’attacco di Strizzolo, con Gavazzi ad agire alle loro spalle.

Questa soluzione verrà adottata anche allo Stirpe, alle 21 di venerdì? Difficile dirlo con certezza oggi. Per il momento il tecnico neroverde, che contro la squadra di Nesta dovrà sicuramente rinunciare all’infortunato Ciurria, ha recuperato Zammarini.

Per quanto concerne il probabile undici della prossima sfida, in difesa l’unico dubbio pare riguardare la casella di terzino destro, con Semenzato in vantaggio; per il resto, reparto completato da Di Gregorio, Camporese, Barison e De Agostini.

In mezzo sono certi di una maglia Burrai e Pobega, mentre come mezzala destra il ballottaggio è tra Misuraca e Mazzocco.