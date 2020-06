Pordenone, Tesser: “La prestazione peggiore della stagione”

Il mister neroverde è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso per 3-0 al “Provinciale” di Erice contro il Trapani: “Non mi aspettavo una prestazione così negativa, ma ero consapevole che saremmo venuti qui a trovare una squadra in forma. Abbiamo fatto tanta fatica, siamo riusciti a contrastarli facendo una discreta fase difensiva. Non ci abbiamo creduto sull’1-0, questo è ciò che mi ha deluso maggiormente: prestazione peggiore dell’annata, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Perdere così fa davvero male, abbiamo mollato subito e questo mi preoccupa molto“.

“C’era caldo per tutte e due le squadre, non solo per il Pordenone, quindi non ha influito minimamente”

“Nessun rammarico, è una sconfitta meritata e il risultato è giusto. Dal punto di vista fisico, il Trapani è stato sicuramente più agguerrito e migliore rispetto a noi. Sabato col Venezia, in dieci per un tempo, abbiamo tenuto bene e siamo andati anche vicini alla vittoria”

Su Burrai “Burrai è un giocatore importante, è il nostro regista, ma durante il lockdown è stato fermo per parecchio tempo. Sabato scorso è rientrato per un pezzo di partita, oggi si è riproposto ma deve ancora trovare la condizione ideale: tutta la squadra è stata sottotono soprattutto in fase di possesso palla, dove abbiamo sbagliato tantissimo. Ci abbiamo messo del nostro, regalando tantissimo agli avversari“.