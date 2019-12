Pordenone, Tesser pensa a Vogliacco per sostituire Camporese

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista della sfida con l’Ascoli, in programma alle 21 di domani al Friuli. Il principale riguarda il sostituto dello squalificato Camporese: come riporta il Messaggero Veneto, il tecnico neroverde pare intenzionato a optare su Vogliacco piuttosto che Bassoli.

Così fosse, andrebbe riempita la casella di terzino destro, occupata nelle ultime partite da Vogliacco: in questo caso la scelta è tra Almici e Semenzato. A centrocampo Misuraca dovrebbe ritornare titolare, mentre in attacco Tesser è orientato a confermare Candellone.

Pasa, invece, tornerà a disposizione per la gara contro la Salernitana in calendario il 26 dicembre: il centrocampista si è fratturato il naso, se dovesse scendere in campo contro i campani lo farà con una mascherina protettiva.