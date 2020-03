Pordenone, Tesser: “Possiamo guardare al futuro con più serenità ma guai a sedersi adesso”

Mister Tesser commenta la vittoria sulla Juve Stabia:

“È stata una gara difficile, come avevamo preventivato. La Juve Stabia gioca bene, a viso aperto, e così ha fatto. Ci siamo però difesi con ordine e gli abbiamo concesso poco.”

Dopo il vantaggio abbiamo avuto qualche occasione per raddoppiare, ma non abbiamo concretizzato. Il rigore è un’ingenuità, ma siamo stati bravissimi a crederci e a tornare in vantaggio.

Sono contento per i ragazzi, ora possiamo guardare al futuro con più serenità a fiducia. Abbiamo anche ritrovato la rete su calcio piazzato, sono contento per Strizzolo, che cercava da tanto questa rete.

I punti di oggi sono pesanti per la salvezza, ma guai sedersi adesso. Abbiamo fatto molto bene, ma sono sicuro vedremo ancora molte prestazioni come quelle del girone d’andata.

Sabato andiamo a Cittadella, sarà una partita strana vista la situazione attuale. Loro sono una realtà bellissima della Serie B , il Pordenone si ispira a loro in molte cose, mi aspetto una bella partita.”