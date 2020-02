Pordenone, Tesser: “Siamo una squadra con l’influenza ma in via di guarigione”

Mister Tesser al termine della sfida al Friuli contro il Livorno:

“Siamo una squadra che ha un’influenza ma che è in via di guarigione. Il punto muove leggermente la classifica, abbiamo avuto le nostre occasioni.”

“Siamo partiti con il freno a mano tirato, non siamo sciolti come dovremmo essere. Nel primo tempo c’erano molti spazi e dovevano essere sfruttati meglio.”

“Potevamo andare sul 2-0 a inizio ripresa e invece ci siamo trovati sotto 2-1. Siamo stati molto bravi a reagire.”

“Non eravamo una squadra sorprendente prima come non siamo una cattiva squadra adesso. Siamo una squadra che attraversa dei momenti, come tutte, e che deve tornare a giocare come sa.”

MUD – Cosa pensa di Tremolada? “E’ un giocatore importante, di qualità, che non giocava da tanto e che dobbiamo imparare a trovare meglio tra le linee. Ci darà una grossa mano.”