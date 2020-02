Il giudice sportivo, in merito alla 22ª giornata, ha squalificato per una giornata il centrocampista del Pordenone Tommaso Pobega e il preparatore dei portieri neroverde, Leonardo Cortiula. Pobega, diffidato, è stato ammonito per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, mentre Cortiula per aver “ostacolato la ripresa del giuoco lanciando un un pallone sul terreno”. Nessun squalificato, invece, tra le fila del Livorno, prossimo avversario dei ramarri.