Primavera, un gol di Pinto condanna il Pordenone: va allo Spezia lo scontro play-off

Niente da fare per il Pordenone Primavera: un gol al 45′ di Pinto (che sarà poi espulso nel finale di partita) regala allo Spezia un successo che mancava da tre mesi. Grazie ai tre punti, la squadra di Pierini raggiunge quella di Favaretto: vittoria importante, in chiave play-off, per i liguri.

SPEZIA-PORDENONE 1-0

GOL: 45′ (S) Pinto.

SPEZIA: Angeletti,Nobile,Bellotti,Rehinart, D’angelo, Bertacca, Bachini, Marianelli, Pinto, Buffonge, Gaddini. (A disp: Calzetta, Franzoni, Fusco, Lacassia,Luscik,Andreani, Continella, Russotto, Baracchini). All. Pierini.

PORDENONE: Ronco, Basso, Yabre, Tomasi, Ristic, Bric, Pinto, Toffoli, Sanzovo, Bertoli. (A disp: Masut, Trentin, Feltrin, Sautto, Sbaraini, Mandato, Banse, Spader). All. Favaretto.

NOTE: Ammoniti: Marianelli (S), Pinto (S). EspulsO: 89′ (S) Pinto

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.