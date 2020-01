Tesser: “Lo Spezia sta bene e ha tanta qualità, ma andiamo al Picco per vincere”

Lo Spezia è tra le squadre più in forma della serie B, e ha tanta qualità, ma il Pordenone al Picco vuole vincere. Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della sfida di domani (inizio alle 15).

L’allenatore neroverde ha alcuni dubbi, essenzialmente legati all’attacco, mentre sulla trequarti giocherà Gavazzi e a centrocampo dovrebbe rientrare Misuraca.

“Il Picco è uno stadio “caldo”, dove ci sono grande tifo e passione, ma noi dovremo guardare soprattutto allo Spezia – ha detto Tesser -. E’ tra le squadre con più continuità – e lo si è visto anche domenica a Crotone, dove ha fornito una grande prestazione. E’ in salute, lo denota anche il mercato”.

“Il ritorno, come sempre, sarà più difficile, anche alla luce delle conseguenze del mercato: ci sono stati molti movimenti, anche interessanti. Nella seconda parte del campionato i punti pesano di più: noi, comunque, vogliamo misurarci sempre sul campo”.

“Soddisfatto delle scelte di mercato della società? Oggi non voglio parlare di mercato, siamo alla vigilia di una sfida importante: pensiamo alla partita. Sapevamo quello di cui avevamo bisogno”.

“La voglia c’è, e ci mancherebbe, anche lo spirito è quello giusto: dobbiamo credere di poter andare a fare una partita importante. Proveremo a vincere. Quattro punti nelle ultime quattro gare? Il campionato è difficile: siamo ancora secondi, vuol dire che è complicato per tutti. In serie B è dura contro chiunque”.

“La prestazione che abbiamo fatto contro il Frosinone è stata osannata, forse anche troppo, poi c’è stata una partita negativa. Ho tutta la rosa a disposizione: ho un paio di dubbi, stamattina abbiamo fatto un ottimo allenamento. Il gruppo sta bene, è sano, l’importante è che non ci siano scorie dopo la partita di sabato scorso. Una sconfitta simile fa parte di un percorso naturale, anche se è evidente che ci dispiace: vogliamo sempre fare bene”.

“In settimana abbiamo provato varie soluzioni, vediamo chi schiererò in attacco. A centrocampo dovrebbe rientrare Misuraca, sulla trequarti giocherà Gavazzi: sta bene, ha una gamba importante. Anche Chiaretti sta bene”.

“La preparazione della partita è stata quella di sempre. Ci siamo confrontati, abbiamo esaminato quella che è stata una prestazione un pò sottotono per cercarne le cause e con l’obiettivo di andare in campo ancora più convinti. Il lavoro e la forza mentale sono importanti“.

“Lo Spezia gioca, come all’andata, con il 4-3-3, ma in modo diverso: oggi cerca la verticalità con grande velocità. E’ una squadra importante e in ottima salute, lo ripeto. A livello tecnico è tra le formazioni che giocano il miglior calcio della serie B: massimo rispetto, ma vediamo di fare bene”.

“Ragusa è un giocatore importante, come entrambi i Ricci, per non parlare di Galabinov. Ci siamo anche noi, però, siamo ancora secondi: non pecchiamo di presunzione, ma abbiamo fiducia“.

Massimo Pighin