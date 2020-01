Tuttosport: Rabbia Pordenone

Il Pordenone pareggia a Frosinone con episodi alquanto dubbi. Il commento di Tuttosport:

Rimangono, quindi, sette le lunghezze di distanza tra le due formazioni con i friulani secondi e la formazione di Nesta ancora in zona play-off in attesa delle altre gare del ventesimo turno.

Il primo gol del nuovo anno è del Frosinone che al primo affondo del match trova il vantaggio. Il neo acquisto Tabanelli guadagna un calcio di punizione dai venticinque metri, se ne incarica Dionisi che spedisce il pallone all’incrocio dei pali dove Di Gregorio non può arrivare. Ospiti colpiti a freddo e gara subito sui binari dei ciociari che, però, commettono l’errore di abbassarsi troppo lasciando il canovaccio del gioco nelle mani dei friulani. Il primo tempo, infatti, diviene ben presto un monologo della squadra di Tesser che spaventa Bardi al 10’ con una conclusione mancina di Pobega. Pochi minuti più tardi ghiotta l’occasione che capita a Strizzolo ma l’attaccante ex Cittadella da pochi passi calcia addosso a Bardi, bravissimo nell’occasione a chiudere lo specchio della porta. Ma è solo il preludio al pareggio del Pordenone che arriva al 29’: destro di Gavazzi respinto dal portiere di casa, sulla ribattuta Candellone gonfia la rete per il suo primo centro in campionato.

Anche nel secondo tempo sembra volere maggiormente la vittoria l’undici di Attilio Tesser. E al 9’ i “Ramarri” ribaltano il risultato: assist di Gavazzi e Pobega, al volo dall’interno dell’area di rigore, firma il sorpasso. Una vera bestia nera per il Frosinone il centrocampista scuola Milan, al quarto gol in campionato, tre dei quali segnati contro i ciociari. (…)