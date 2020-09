UFFICIALE Diaw saluta il Cittadella e passa al Pordenone

Il colpo di mercato più importante di questa sessione di mercato del Pordenone è ora ufficiale: il bomber friulano Davide Diaw è neroverde. 28 anni, attaccante del Cittadella, 15 reti nell’ultima stagione tra campionato e playoff. Un’operazione importante, viste le cifre.

“Il calciatore, classe ’92, arriva a titolo definitivo dal Cittadella, con cui è stato protagonista assoluto nella scorsa stagione di Serie B con 17 reti fra campionato, playoff e Coppa Italia. Con il club neroverde ha sottoscritto un contratto quadriennale, con scadenza giugno 2024.

Un friulano per guidare l’attacco del Pordenone di oggi e domani, dunque. Diaw, originario di Cividale del Friuli, torna a giocare nella sua regione dopo le esperienze con Virtus Entella e Cittadella. La società neroverde – che da tempo seguiva il calciatore – ha individuato in Diaw il profilo perfetto, per caratteristiche fisiche, tecniche e caratteriali, per aumentare il potenziale offensivo della squadra”.