UFFICIALE Pordenone – Scavone è un nuovo giocatore dei neroverdi

Il Pordenone acquista dal Bari oltre al difensore Berra, anche il centrocampista Manuel Scavone. I neroverdi ha reso ufficiale anche l’acquisizione in prestito dell’ex Parma. Questa la nota del club friulano: “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Manuel Scavone. Il calciatore, classe ’87, arriva dal Bari con la formula del prestito sino a giugno 2021.

Con oltre 400 presenze nei professionisti, Scavone – che raggiungerà Pordenone nelle prossime ore – ha conquistato sei promozioni in carriera: 3 dalla B alla A (con Lecce, Parma e Novara, con l’allenatore neroverde Tesser), due dalla C alla B e una dalla C2 alla C1. Può giostrare da mezzala oppure da centrale. Mancino di tecnica e fisicità, vanta notevoli abilità in fase di finalizzazione: ben 44 le reti realizzate. Prima di quella del Bari, ha vestito le maglie di Lecce, Parma, Pro Vercelli, Novara e Südtirol“.