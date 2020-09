UFFICIALE Pordenone – Semenzato al Bari a titolo definitivo

Asse di mercato caldo tra Bari e Pordenone, dopo l’acquisto dai pugliesi di Berra e Scavone, i neroverdi cedono il difensore Daniel Sememnzato ai galletti. Questo il comunicato ufficiale del club friulano: “Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Daniel Semenzato al Bari.

Semenzato ha vestito la maglia neroverde per tre stagioni, inframezzate da un campionato al Catania. Con il Pordenone ha totalizzato 99 presenze, dando un contributo importante alla conquista della promozione in B nel 2018/19 e alla qualificazione a due playoff (uno di C e uno di B, nella scorsa annata).

Dal presidente Mauro Lovisa e tutta la società… GRAZIE DANIEL!”.