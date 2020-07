Calciomercato Roma, arriva la notizia che spaventa i tifosi

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Questa mattina vi abbiamo parlato di un addio – quello di Under – che sarebbe praticamente ad un passo. O meglio: c’è ancora da trattare fra giallorossi e Napoli, con Baldini che vuole almeno 30 milioni di euro e che non intende accettare contropartite. Ma l’accordo fra giocatore e società Azzurra ci sarebbe già e questo, in modo o nell’altro, dovrebbe e potrebbe portare a compimento l’affare. In realtà, però, c’è anche un altro addio che potrebbe arrivare a breve. E che sarebbe ancor più doloroso.

Il rischio di non arrivare nemmeno a qualificarsi per l’Europa League c’è. E’ chiaro. E questa eventualità, porterebbe la Roma in una situazione di difficoltà raramente vista prima. Nello specifico, stando a quanto riportato da todofichajes.com, anche giocatori considerati “intoccabili” potrebbero ritrovarsi ad essere messi sul mercato. Per evidenti bisogni legati al bilancio. Fra questi, ci sarebbe anche il nome di Zaniolo. Che su di sé, ora ha gli occhi non solo dei bianconeri di Paratici, ma anche dei Blancos del Real Madrid. Un interesse, a quanto pare, potrebbe concretizzarsi a breve. Con le Merengues che busserebbero a Trigoria, per provare a trattare il fortissimo centrocampista. Inutile dire che per convincere la Roma, servirà un’offerta che deve partire da un minimo di 50 milioni di euro un poi. In quel caso – forse – anche con l’inserimento di qualche contropartita. Una cessione, quella di Zaniolo, che sarebbe una pessima notizia non solo per la Roma, ma anche per tutti i suoi tifosi.