E se a non ascoltare fossimo noi?

Era la nostra logica e il nostro stile di vita e di economia perversa che andava cambiato: ma non lo abbiamo fatto ed abbiamo accusato papa Francesco di essere “comunista” e preso in giro chi ci metteva in guardia. E per far quadrare i bilanci di un’economia perversa abbiamo continuato a vendere armi, tagliare i fondi alla sanità e alla ricerca, privare i cittadini dei servizi essenziali e fondamentali… E finchè tutto ciò toccava i poveri (ci pensate? 450.000 morti all’anno per la malaria! E non ci siamo mai scandalizzati…) non ci siamo fatti problemi: ce li facciamo adesso che ci tocca tutti, ricchi e poveri.

Non accusiamo Dio di ciò che è solo colpa nostra.

Eppure Dio ci aveva avvertito: attraverso il Papa, le Associazioni, i movimenti di massa… ma se non lo abbiamo ascoltato (e continuiamo a non ascoltarlo!), non possiamo certamente prendercela con Lui! Chissà quando lo capiremo: anche oggi, in nome dell’economia, la gente non si protegge come dovrebbe, esce di casa e continua a generare contagi (e quanto sono stati criticati i Vescovi che, invece, fin dal primo momento hanno sospeso le celebrazioni per proteggere le persone!)… e poi ce la prendiamo con Dio che non ci ascolta?? Suvvia, siamo onesti: siamo noi che non ascoltiamo Lui!

Grazie a Don Paolo, parroco di Gorgonzola per il contributo.