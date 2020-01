Nulla è cambiato, l’Udinese non riesce a fare il salto di qualità. La buona prestazione di Milano è stata in parte riproposta a Parma, i bianconeri hanno tenuto bene il campo, hanno creato occasioni per segnare ma come consuetudine chi ha segnato e vinto sono stati gli avversari.

Ancora una volta a fare la differenza, in negativo, sono stati gli errori difensivi e gli errori clamorosi sotto porta, che avrebbero quantomeno rimesso in carreggiata la partita.

Il primo gol del Parma era nell’aria. Quando la difesa comincia a ballare al limite dell’area senza sapere dove andare, chi marcare, se salire o indietreggiare, dimenticandosi sempre di chiudere sul giocatore che poi va al tiro, è il segnale che il gol è in agguato. Il gol di Gagliolo è stato bello quanto fortunoso ma ha spostato la bilancia dalla parte del Parma che fino a quel momento non aveva fatto molto per intimorire i bianconeri.

Nulla da rimproverare invece a Musso, il migliore da un anno e mezzo, per quel errore sul gol di Kulusevski, un caso, una rarità, un evento straordinario. Ben più gravi invece gli errori di Mandragora, ben due nel giro di pochi minuti, che avrebbero potuto riaprire la gare e avrebbe probabilmente permesso all’Udinese di tornare a casa con un punto, ma anche di Lasagna nel primo tempo, quando ha sparato sulla traversa a pochi passi da Sepe.

Il Parma è riuscito a vincere nonostante le importanti assenze di Gervinho e Inglese, due che quando vedono Udinese timbrano sempre il cartellino. La speranza era che senza le due punte più pericolose i bianconeri avrebbero sofferto e rischiato di meno, ma non è andata così.

Anche Gotti ci ha messo un po del suo al momento dei cambi, sempre un po tardivi, non sempre azzeccati, anche se una volta trovati gli undici che funzionano, non ha in realtà chi dalla panchina può apportare quel qualcosa in più.

Insomma, è la solita piccola Udinese.

Minotti Paolo