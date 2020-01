Lasagna, speriamo si sia definitivamente sbloccato

Un colpo di testa, in torsione, indietreggiando, piazzando il pallone a filo del palo più distante dove Donnarumma non ha potuto farci niente. Un gran gol!

Peccato la gioia sia durata poca perché quella che sembrava ormai la rete del definitivo pareggio è stata annullata dal gol di Rebic allo scadere della partita, quello del tre a due per il Milan.

Si è detto dell’importanza di Lasagna nello scardinare le difese quando viene lanciato in profondità, con la sua potenza e velocità riesce quasi sempre a mettere in difficoltà il marcatore e le difese avversarie quello che ancora gli manca però è un po di precisione sotto porta, anche se in certe occasioni la sfortuna ci ha messo lo zampino.

Di opportunità per segnare ne ha avute molte dall’inizio del campionato e se ne avesse realizzate almeno la metà sarebbe già in doppia cifra, e probabilmente l’Udinese con qualche punto in più in classifica. Sta di fatto che il gol segnato al Milan è di quelli belli da vero attaccante d’area, se poi segnati in stadi così importanti, l’autostima e la soddisfazione salgono notevolmente.

Kevin trarrà sicuramente beneficio da quella rete, gli darà maggior fiducia in se stesso e la convinzione che se vuole può essere determinante in fase realizzativa provando a diventare quel bomber che l’Udinese da tanto tempo sta aspettando, ma non solo, quel giocatore simbolo in cui i tifosi si riconoscano, quella bandiera rimasta ammainata da quando Totò di Natale ha lasciato la maglia bianconera, non dando retta a quelle che sono le voci di mercato.

Ora dobbiamo solo sperare che Lasagna si sia definitivamente sbloccato e faccia fare all’Udinese quel salto di qualità che stiamo aspettando.

@Paolo Minotti