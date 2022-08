Calciomercato Udinese | Ag. Deulofeu: ”Abbiamo altre offerte, ma…”

La nuova stagione è alle porte e l'Udinese sta lavorando senza sosta per portare a termine tutte le trattative in corso prima del ritiro precampionato. I talenti bianconeri sono richiestissimi sia da club italiani che da club esteri. Nella prima fase di calciomercato l'asse Napoli-Udine è stato uno dei più caldi. La trattativa per Gerard Deulofeu è stata al centro delle voci di mercato per diversi giorni e l'affare sembrava in dirittura d'arrivo. Successivamente la pista si è raffreddata e il suo trasferimento alla corte di mister Luciano Spalletti si è complicato. Ora le opzioni per il suo futuro sono diverse. Proprio in merito al suo futuro imminente si è espresso il suo agente .

Sicuramente le opzioni di cui parla Botines arrivano dall'estero. Tra i club interessati troviamo il Real Betis e il Villareal in Spagna, il Marsiglia in Francia. Il club transalpino sarebbe la meta preferita rispetto alle altre, dato che gioca la Champions e il suo nuovo allenatore, Igor Tudor, conosce bene le qualità del 28enne catalano. In Italia, ad oggi, non ci sono altre possibilità oltre alla permanenza in bianconero. Deulofeu non ha mai nascosto di trovarsi bene all'Udinese e al momento sarebbe lo scenario più probabile per il suo futuro. Il catalano è stato chiaro: lascia i bianconeri soltanto per disputare la Champions League. Inoltre non ha fretta di trasferirsi e la famiglia Pozzo di vendere, perché il suo attuale contratto scade il 30 Giugno 2024. Ma non finisce qui. L'Udinese sta lavorando anche riguardo il mercato in entrata: ecco la notizia che fa ben sperare i tifosi bianconeri <<<