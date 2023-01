Juventus-Udinese / Allegri: “Dobbiamo alzare l’asticella. Di Maria è un top”

La squadra bianconera ha terminato da poco il secondo match di questo 2023. Non perdere le dichiarazioni da parte dei Allegri

Da pochi minuti si è conclusa la seconda partita del 2023 per l'Udinese e per il suo avversario: la Juve. Parliamo di una sconfitta che sta sicuramente stretta ai bianconeri per quanto hanno dimostrato sul campo da gioco. Al termine dell'incontro ha detto la sua il tecnico dei bianconeri, Max Allegri. Ecco le parole del mister e la sua intervista post partita integrale.

La reazione è stata soprattutto umana secondo lei?

"Stiamo facendo un percorso, anche se dobbiamo alzare l'asticella a livello di prestazione. L'Udinese è una squadra forte e lo sapevamo, nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Di Maria ha fatto giocate straordinarie, ma se non hai voglia di fare quel centimetro in più difficilmente le partite le porti a casa. Ora dobbiamo lavorare in silenzio e concentrarci sulle prossime partite di campionato che venerdì abbiamo il Napoli. Sarà una serata fantastica".

Come sta Di Maria?

"La squadra poteva fare meglio, ma ha comunque difeso bene. Di Maria ha fatto una buona partita, ma ho preferito toglierlo perché veniva da una botta subita in allenamento. Chiesa non lo sto gestendo, solo che dobbiamo aspettarlo perché viene da un lungo periodo di stop".

Bisogna aggredire più in avanti secondo lei?

"Dobbiamo andare più avanti in fase di non possesso. Quando abbiamo la palla dobbiamo essere meno frettolosi.McKennie sull'esterno, anche se non è il suo ruolo, ha giocato bene. Locatelli ha fatto più fatica rispetto a Cremona. Paredes ha delle qualità straordinarie di verticalizzazione e per questo gli ho chiesto di giocare meno sul corto. Ma è un giocatore importante per noi che può ancora migliorare".

Termina qua la conferenza.