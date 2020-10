Argentina, De Paul: “Dovremo fare una partita intelligente per ridurre gli effetti dell’altitudine”

Rodrigo De Paul ha parlato al sito ufficiale AFA della partita che la sua Nazionale argentina dovrà giocare oggi alle 22 ora italiana contro la Bolivia: “Dovremo fare una partita intelligente per ridurre gli effetti dell’altitudine di La Paz” (3650 mt) dove andrà in scena la seconda partita degli uomini guidati da Lionel Scaloni per le qualificazioni sudamericane. “Qui la palla gira diversamente, perché esce molto veloce. Sarà una partita in cui saranno determinanti i tiri da fuori area. Abbiamo dei buoni lanciatori e proveremo a trovare gli spazi per eseguirli”, ha detto il centrocampista bianconero.

“Nel test che abbiamo fatto sugli effetti dell’altitudine, all’inizio mancava un po ‘di ossigeno a quelli di noi che non hanno mai giocato a quest’altezza, cosa che ci dicono sia normale. L’allenamento che abbiamo fatto oggi è andato bene. Ma in partita non sarà la stessa dinamica, perché non sarà un allenamento”, ha ammonito De Paul, soprattutto perché gli effetti iniziano di solito a manifestarsi più intensamente nella seconda giornata.

FONTE Doble Amarilla