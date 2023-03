Mercato Udinese – Becao, senza rinnovo partenza in estate: la situazione

Il primo club che potrebbe far partire un'offerta di livello e cercare di assicurarsi le sue prestazioni, arriva dal capoluogo della Lombardia e stiamo parlando della squadra di Simone Inzaghi . I neroazzurri non hanno ancora affondato il colpo decisivo per un semplice motivo, al momento non sono ancora sicuri della permanenza del mister ex biancoceleste. Di conseguenza è difficile garantirsi un nuovo innesto fino a quando non si ha la certezza della permanenza del tuo tecnico. Non solo la dirigenza gestita da Marotta e Ausilio, però, sembra essersi fiondata sull'ex CSKA Mosca. Ecco le altre squadre che potrebbero fare sul serio.

Le sirene inglesi

Ad oggi a fare la differenza ci pensano anche le sirene che arrivano dalla Premier League. Già questo gennaio il Notthingam Forest ha provato ad assicurarsi Becao, ma il tentativo non è andato per il meglio. Non possiamo dire che quest'estate la trattativa vada sicuramente in porto, ma allo stesso tempo dobbiamo valutare le chance che si possano fare dei passi in avanti. Oltre al Forest, anche l'Everton potrebbe fare sul serio. Cambiando rapidamente discorso, non è un caso, infatti che Marino sia già all'opera per individuare i possibili sostituti. Uno dei nomi osservati arriva dalla Roma. Mourinho non lo vuole, l'Udinese fiuta l'affare <<<