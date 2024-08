Ex Udinese – Becao torna in Italia? Il punto della situazione

Dopo poco più di una stagione e mezza lontana dal bel paese sembra essere arrivato il momento di tornare in Italia per Rodrigo Becao

Rodrigo Becao è pronto per tornare ufficialmente in Italia. Il calciatore dopo una sola stagione in Turchia sta cercando la possibilità di trovare un'altra piazza pronto ad accoglierlo. Al momento ci sono due squadre in grande lotta tra di loro per aggiudicarsi le sue prestazioni. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.