Udinese – Benatia: “Devo tanto a…” Le parole dell’ex

Ai microfoni della gazzetta dello sport, Benatia ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato la sua carriera e i personaggi chiave

L’ex difensore dell’Udinese , Mehdi Benatia , ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua carriera calcistica. L’ex bianconero ha citato la leggenda di Guidolin in quanto maestro di grandi insegnamenti.

“L'allenatore a cui sono più grato è Guidolin. Ero ancora un giocatore non completamente formatisi, i Pozzo mi hanno acquistato dalla Serie B francese. Non sapeva chi fossi, ma lo colpì il mio spirito combattivo: cercava persone pronte a dare tutto. Mi ha fatto capire che non bisogna mai concedere niente”