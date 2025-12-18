mondoudinese senza categoria Udinese – Benatia: “Devo tanto a…” Le parole dell’ex

Mehdi Benatia
Ai microfoni della gazzetta dello sport, Benatia ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato la sua carriera e i personaggi chiave
L’ex difensore dell’Udinese, Mehdi Benatia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua carriera calcistica. L’ex bianconero ha citato la leggenda di Guidolin in quanto maestro di grandi insegnamenti.

“L'allenatore a cui sono più grato è Guidolin. Ero ancora un giocatore non completamente formatisi, i Pozzo mi hanno acquistato dalla Serie B francese. Non sapeva chi fossi, ma lo colpì il mio spirito combattivo: cercava persone pronte a dare tutto. Mi ha fatto capire che non bisogna mai concedere niente”

Benatia chiude: “Questi insegnamenti ti restano dentro per sempre”. Non perdetevi le ultime notizie di mercato: Il bomber ai saluti! Offerta shock dal Brasile<<<

