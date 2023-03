Calciomercato Bologna / Decisione clamorosa per la panchina del 2024

L'obiettivo Conference League non è ancora sfumato. Non sarà facile da raggiungere ma non è nemmeno impossibile. A Bologna lo sanno e il prossimo match contro l'Udinese potrebbe essere di fondamentale importanza in vista della rincorsa al sesto posto. Nel frattempo, il buon operato di Thiago Motta non è passato inosservato. Secondo quanto riportato dalle ultimissime indiscrezioni di mercato, il nome di Andrea Pirlo sarebbe stato accostato a quello dei felsinei qualora l'attuale tecnico rossoblù dovesse fare i bagagli nella prossima sessione di mercato. Insomma, solo chiacchiere al momento ma attenzione al "Maestro". L'ex allenatore della Vecchia Signora bianconera, al momento, occupa il nono posto in classifica in Turchia con il suo Karagümrük. Ma non finisce qui.